Svolta storica a Marnate, vince Elisabetta Galli

Svolta storica a Marnate: Elisabetta Maria Galli, la new entry di queste elezioni 2019, si impone su Roberto Pozzoli (fermo a 1503 voti contro i 1843 dei vincitori), candidato sindaco di Per Marnate, lista che ha amministrato il paese per 25 prima di oggi.

«Sono la prima donna sindaco di Marnate, una grande soddisfazione ma anche una grande responsabilità -commenta Elisabetta Maria Galli-. Ringrazio i cittadini per aver creduto nel nostro progetto, cercheremo di meritarci la fiducia. Questo successo arriva dalla voglia di lavorare di una squadra compatta e cercheremo di mantenere il clima che i cittadini hanno potuto assaggiare in queste settimane di campagna elettorale».

Più defilato invece Fernando Morandi, capolista di “Vivi Marnate” che ha raccolto 804 voti: «A quanto pare a Marnate la nostra proposta non raccoglie i consensi che pensavamo. Mi congratulo con Betty e credo sia una personalità valida per amministrare il paese, noi saremo comunque vigili in Consiglio Comunale».

Tutti i risultati per la città sono nello speciale elettorale che potete consultare cliccando qui.