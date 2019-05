Tecniche avanzate utili per fare trading online

Nonostante la diffusione del trading online in Italia, investire sui mercati internazionali non è affatto semplice, poiché richiede preparazione tecnica, strumenti adeguati e una gestione continua delle emozioni.

Allo stesso tempo è possibile utilizzare delle tecniche di trading online avanzate proposte dallo staff del sito tradingonlinebroker.com, delle metodologie che, se inserite correttamente all’interno della propria strategia d’investimento, possono aiutare a incrementare i profitti e contenere le perdite. Ecco alcune delle tecniche più utilizzate dai trader esperti, da usare con cautela e soltanto dopo un periodo di formazione iniziale.

Coprire le posizioni aperte per diminuire il rischio

Per fare trading online bisogna accettare innanzitutto un presupposto: si tratta di un’attività d’investimento ad alto rischio, in cui è possibile ottenere un rendimento, ma anche perdere parte o tutto il capitale investito. Risulta quindi evidente come l’obiettivo principale non sia tanto il guadagno, quanto limitare le inevitabili perdite, che qualsiasi trader amatoriale o esperto accumula durante l’attività di trading. Per questo motivo una delle tecniche più importanti da imparare, specialmente per chi è ancora agli inizi, è la copertura delle posizioni aperte.

Sfortunatamente non tutti i broker prevedono tale possibilità, perciò è importante verificare tale servizio prima di aprire un conto di trading, richiedendo maggiori informazioni alla società fornitrice della piattaforma. La copertura delle posizioni consiste in una tecnica piuttosto semplice, che richiede l’apertura di più operazioni allo stesso tempo, totalmente contrarie rispetto a quella principale. In parole semplici se si acquista un asset con previsione al rialzo, subito dopo va attivata una posizione sullo stesso titolo ma al ribasso, comportamento che permette di coprire le perdite.

In questo modo se il primo l’investimento non riesce, poiché si sbaglia la previsione, l’operazione iniziale causerà una perdita mentre quella successiva un guadagno, di fatto annullando o riducendo sensibilmente la perdita. Questa tecnica deve essere affinata ed elaborata, altrimenti si rischia di vanificare ogni investimento realizzato. Ad esempio si possono aprire varie posizioni opposte ma di importo leggermente differente, per controbilanciare ipotetiche perdite senza bloccare i possibili rendimenti, oppure rafforzare posizioni già aperte con altre a supporto, più o meno aggressive a seconda dell’andamento delle quotazioni.

Le posizioni multiple nel trading online sul Forex

Il Forex, il mercato telematico delle valute, è sicuramente uno dei settori più profittevoli del momento, tuttavia è anche uno dei più rischiosi, a causa dell’alta volatilità degli andamenti delle divise nelle quotazioni internazionali. Per gestire in maniera più efficiente il rischio, diminuendo l’influenza delle oscillazioni, è possibile aprire posizioni multiple seguendo le variazioni dei trend, utilizzando come punto di partenza la posizione originale. Bisogna partire sempre dallo studio dei grafici, pianificando una strategia di traging online Forex attraverso l’analisi tecnica, ma oltre alla posizione principale è necessario continuare ad aprire operazioni secondarie.

Tale tecnica consente di rafforzare o attenuare l’investimento originario, cercando di gestire le perdite e massimizzare i profitti. Molti trader sono abituati a cominciare dai grafici, trovando il momento giusto per investire ed eseguire i movimenti, mentre soltanto in pochi continuano a monitorare i grafici in maniera attiva, aprendo ulteriori posizioni in base agli sviluppi della situazione. Ovviamente è necessario disporre di molto tempo libero, mantenere un certo sangue freddo e avere una connessione internet estremamente veloce, tuttavia le posizioni multiple possono offrire ottimi risultati nel lungo periodo.

Lo scalping: una tecnica complessa per i trader più esperti

Infine è opportuno citare anche lo scalping, una tecnica di trading online particolarmente complessa, utilizzata da alcune società d’investimento e trader molto esperti. Questa modalità si concentra sulle operazioni veloci realizzate in grande quantità, mettendo da parte la qualità e cercando di trarre un profitto da un numero elevato di posizioni, aperte in pochissimo tempo. In questo modo anche un piccolo rendimento, nell’ordine di alcuni centesimi, moltiplicato per centinaia o migliaia di operazioni al giorno può offrire un guadagno interessante.

Molti trader che utilizzano la tecnica dello scalping si avvalgono di sistemi automatizzati, programmati in base alle analisi degli andamenti condotte sui grafici. Si tratta spesso di software personalizzati in base alle esigenze degli investitori, perciò è necessario disporre di ingenti capitali, oppure di elevate doti informatiche. Lo scalping è una metodologia molto rischiosa, complicata e comporta un forte stress mentale, per questo motivo non è indicata per trader alle prime armi e persone con poco budget a disposizione.