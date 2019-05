Trading online: permette davvero di guadagnare?

Fare trading online permette di ottenere interessanti guadagni. Si deve però comprendere che non è un’opportunità per tutti, nel senso che è necessario impiegare buona parte del proprio tempo libero in questa attività: maggiore è il tempo impiegato e maggiori saranno anche gli introiti. Per cominciare è consigliabile consultare la guida al trading online di Diventare Trader.com, un buon punto di partenza sulla strada che porta a ingenti guadagni.

Il rischio negli investimenti

Il primo passo verso il successo consiste nel comprendere che investire il proprio denaro è sempre un’attività che porta con sé una certa dose di rischio. Anche quando si acquistano dei bond o delle quote di un fondi di investimento si rischia qualcosa, anche se l’eventualità di perdere quote del proprio capitale è abbastanza bassa e si possono trovare fondi che consentono di ottenere entrate garantite. In questi ultimi casi però stiamo parlando di guadagni molto contenuti; si pensi ad esempio ai conti deposito: i propri soldi fruttano, ma in genere meno dell’1% all’anno. Sempre meglio che lasciare i soldi in banca senza prendere nulla, certo, ma di certo non si diventa ricchi in questo modo. Sono fortunatamente disponibili metodi di investimento molto più remunerativi, ma anche più remunerativi. Tra questi possiamo citare la compravendita di azioni, così come il trading online.

Quanto si guadagna

Ogni singolo investimento nel trading online è diverso dal precedente, in linea generale però i guadagni sono vicini al 90% di quanto investito. Per fare un esempio pratico: investendo 100 euro, se ne ottengono 90 come guadagno, trovandosi quindi con 190 euro a disposizione. Uno degli elementi importantissimi del trading online è la sua velocità; alcuni affari infatti hanno una durata di pochi minuti: investo 100 euro e dopo 5 minuti, se le cose vanno per il meglio, mi trovo con 190 euro, pronti per un altro investimento. Il rischio è elevato in quanto se l’affare non va a buon fine si perde l’intero investimento: utilizzo per un affare 100 euro e mi trovo con 0 euro. Alcuni broker consentono di recuperare parte della perdita, ma si tratta in genere di meno del 15%. Il segreto per poter guadagnare sta nel prepararsi in modo accurato su tutto ciò che riguarda il trading online e nel trovare un corretto metodo di investimento. Inoltre è sempre importante comprendere che non è necessario avere successo in ogni singolo investimento quotidiano, è sufficiente mantenere un bilancio generale positivo.

I metodi per il trading

Dopo aver seguito le guide e i tutorial che insegnano tutti i segreti del trading online ogni singolo trader tende a costruirsi un personale metodo di investimento. C’è chi predilige un numero esiguo di asset, investendo sempre su di essi e imparando a comprenderne tutti i segreti; altri trader invece preferiscono sfruttare esclusivamente gli affari a brevissimo termine, che si concludono in meno di 5 minuti. Ovviamente è una quesitone di interessi, atteggiamenti e scelte del tutto personali, in rete si possono trovare numerose spiegazioni dei vari metodi e stili di trading più interessanti tra i quali scegliere.