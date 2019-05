Tre panchine sul lungolago per riposare e per riflettere

Il 26 maggio, durante la manifestazione il lago in fiore a Biandronno, grazie all’attivismo delle associazioni del territorio, si inaugureranno tre panchine sul lungolago di cui una dipinta di rosso e con la scritta “amati” e dedicata alle donne vittime di violenza.

La Pro Loco, le associazioni sportive della città di Biandronno in unione alle associazioni culturali e dei genitori, faranno il taglio del nastro il 26 maggio alle ore 11 vicino al Trampolino.

All’inaugurazione saranno presenti anche l’associazione Violenza donna, il Rotaract di Cocquio , unitamente alla GEA associazione contro la violenza sulle donne, che con la presidente Avv Alessandra Sisti, spiegherà i motivi di questa panchina.

Sarà anche presente la campionessa mondiale di spada coreana, Sabrina Sozzani che eseguirà una forma acrobatica.

Il contributo per la costruzione delle panchine è stato raggiunto in seguito alla manifestazione Cortecircuito del 2018 cui hanno partecipato la Pro loco, il gruppo Alpini Biandronno, Filarmonica Giuseppe Verdi, circolo culturale de Biandronn, il Comitato genitori delle scuole, gruppo protezione civile di Biandronno, Associazione Voi Siete Qui, associazione Insieme in Allegria, pallavolo San Lorenzo Biandronno, Viaggiatori in Sogno, Accademia Sant’Agostino, Cygnus e GEA con il patrocinio del Comune di Biandronno.

Durante la manifestazione di inaugurazione si parlerà anche del prossimo evento organizzato dalla Gea a Cocquio Trevisago che, con la collaborazione del Rotaract, si terrà il 31 maggio. ” I – DEE di donna ” tra mito arte e realtà.

La giornata del 26 maggio sarà all’insegna dell’associazionismo e del benessere mentale e fisico .