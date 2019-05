Un grande vittoria per Alessandro Covi nella sua Taino

La giornata pesante con una pioggia scrosciante non ha fermato Alessandro Covi che, sulle strade di casa sua a Taino, con oltre due minuti di distacco su Samuele Zambelli, si è aggiudicato una gara importante nel circuito del ciclismo internazionale.

L’attacco determinate è arrivato a quattordici chilometri dalla conclusione quando Alessandro Covi (Team Colpack) ha staccato tutti tagliando il traguardo in solitaria dopo km 157 di corsa con un tempo di 3h 53’20 e una media/h 40,603. Il giovane di Taino, al suo primo successo stagionale si è così aggiudicato il 9° Trofeo Corri per la Mamma e 9° Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m. – 5a Coppa dei Laghi Trofeo Almar.

La gioia per il successo proprio nella sua Taino è stata enorme: “Ci tenevo tanto a vincere la corsa di casa mia prima di passare professionista l’anno prossimo. Era dall’inizio stagione che cercavo il successo ed averlo ottenuto proprio sulle strada di Taino mia mi riempie di un entusiasmo grandissimo. Dedico la vittoria a mia nonna, scomparsa poche settimane fa. Ma una dedica speciale la rivolgo anche a Beppe Colleoni, presidente del team Colpack”.

Schiacciante la superiorità del corridore varesino che l’anno prossimo debutterà nella UAE Team Emirates. Covi ha raggiunto il traguardo con più di due minuti di vantaggio su Samuele Zambelli (Iseo Rime Carnovali) e Martin Marcellusi (Velo Racing Palazzago). La corsa, che ha avuto nel team Colpack la squadra più motivata ed aggressiva, si è acceso più volte lungo i numerosi passaggi per il Tainenberg. Decisivo l’ultimo passaggio con Covi che ha rilanciato l’azione iniziata da Martin Marcellusi (Velo Racing Palazzago).

La manifestazione era valida come Criterium Nazionale e Campionato regionale lombardo U23 universitario. Il titolo è stato assegnato al comasco Davide Botta (Team Colpack), studente di Scienze Motorie.

Ordine d’arrivo:

1. Alessandro Covi (Team Colpack) km 157 in 3h53’20” media km/h 40,603; 2. Samuele Zambelli (Iseo Rime Carnovali) a 2’05”; 3. Martin Marcellusi (Velo Racing Palazzago); 4. Nicholas Rinaldi (Iseo Rime Carnovali); 5. Andrea Cervellera (Casillo – Maserati) a 2’10”; 6. Kevin Colleoni (Biesse Carrera Asd) a 2’13”; 7. Manuel Belloni (VC Mendrisio); 8. Davide Botta (Team Colpack); 9. Jeremy Montauban (Chambery Cyclisme Formation); 10. Nicolo’ Parisini (Beltramitsa Hoppla’ Petroli Firenze) a 2’23”

Albo d’oro del Trofeo Corri per la Mamma/Trofeo Giuseppe Giucolsi a.m./Coppa dei Laghi Trofeo Almar U23

2019 – Alessandro Covi (Team Colpack)

2018 – Affini Edoardo (Seg Cycling Academy)

2017 – Bevilacqua SImone (Zalf Euromobil)

2016 – Kulikovskiy Alexander (Russia) – Prova di Coppa delle Nazioni

2015 – Moscon Gianni (Italia) – Prova di Coppa delle Nazioni

2016 _ Zambelli Samuele – (Ausonia) _ junior

2015 _ Oldani Stefano – (GB Junior Team) – junior

2014 _ Puppio Antonio – (Team Pro Bike) – allievi

2013 _ Botticini Attilio – /Rodengo Saiano) – esordienti primo anno

2013 _ Casarini Marco – (Cassina Rizzardi) – esordienti secondo anno

2013 _ Covi Alessandro – (SC Cadrezzate) _ allievi

2012 _ Madini Nicolò (GC Destro) – esordienti primo anno

2012 _ Vichi Emilio 8Ciclistica Bordighera) _ esordienti secondo anno

2011 _ Covi Alessandro (SC Cadrezzate) – esordienti primo anno

2011 _ Rinaldi Nicholas (Pol Besanese) – esordienti secondo anno