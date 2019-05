Appuntamento di alto profilo per il ciclismo giovanile, sabato 11 maggio, con partenza e arrivo a Taino. Grazie all’impegno della Cycling Sport Promotion, si disputa infatti la 4a Coppa dei Laghi Trofeo Almar (valida anche come 9° Trofeo Corri per la Mamma e 9° Trofeo Giuseppe Giucolsi) che vede in lizza alcune delle migliore squadre under 23 a livello nazionale.

Quattordici i team italiani al via (l’elenco in calce all’articolo) ai quali si aggiungeranno tre formazioni straniere, la britannica Holdsworth Zappi, la francese Chambery Cyclisme Formation (che è la “giovanile” della Ag2r-La Mondiale) e la svizzera Velo Club Mendrisio. Gli oltre 100 corridori in gara proveranno a entrare a fare parte di un albo d’oro – vedi sotto – che comprende già diversi nomi di atleti che oggi sono alle soglie del professionismo.

La corsa gode del patrocinio della Varese Sport Commission e prenderà il via alle ore 13 per concludersi intorno alle 17; i partecipanti si dovranno misurare su una distanza di 157 chilometri, otto tornate di un circuito che inizia e termina a Taino preceduto da un tratto di 16 chilometri che interessa le località di Lentate, Osmate, Cadrezzate prima di tornare a Taino. Poi la corsa sarà caratterizzata dallo stesso circuito nel quale sarà inserito il Tainenberg, la salita in acciottolato (foto in alto di F. Ossola) che da anni caratterizza le corse, gli allenamenti e le semplici pedalate degli appassionati della zona. «Questa gara è ormai un appuntamento fisso per Taino – spiega il sindaco Stefano Ghiringhelli – il ciclismo dilettantistico ha trovato nel nostro paese la sua casa naturale. Le nostre strade, il nostro panorama e il Tainenberg assicurano lo spettacolo per chi decide di venire a vedere gli atleti darsi battaglia sul suo acciottolato. Mario Minervino, patron della Cycling Sport Promotion, metterà tutta la tua esperienza e la sua professionalità nell’organizzazione di questa giornata. Il mio più sentito ringraziamento va a tutti i volontari che renderanno possibile lo svolgimento della corsa».

LE SQUADRE

Casillo-Maserati; G.C. Sissio Team; Velo Racing Palazzago; Fly Cylcling Team Borgomanero; Work Service Videa Coppi Gazzera, Cycling Development Guerciotti; Biesse Carrera; Lan Service-Zheroquadro; Iseo Rime Carnovali; Cycling Team Cuneo; Team Colpack; Gallina Colosio Eurofeed; Beltrami Hopplà Petroli Firenze; Holdsworth-Zappi (Gbr), Ag2r-La Mondiale Chambery Formation (Fra); Velo Club Mendrisio (Svi).

L’ALBO D’ORO

2011 (esord. II anno): Rinaldi Nicholas (Pol. Besanese) – (esord. I anno): Covi Alessandro (SC Cadrezzate)

2012 (esord. II anno): Vichi Emilio (Ciclistica Bordighera) – (esord. I anno): Madini Nicolò (GC Destro)

2013 (allievi): Covi Alessandro (SC Cadrezzate) – (esord. II anno): Casarini Marco (Cassina Rizzardi) – (esord. I anno): Botticini Attilio (Rodengo Saiano)

2014 (allievi): Puppio Antonio (Team Pro Bike)

2015 (junior): Oldani Stefano (GB Junior Team) – (Coppa delle Nazioni): Moscon Gianni (Italia)

2016 (junior): Zambelli Samuele (Ausonia) – (Coppa delle Nazioni): Kulikovskiy Alexander (Russia)

2017 (under 23): Bevilacqua Simone (Zalf Euromobil)

2018 (campionato italiano under 23): Affini Edoardo (Seg Cycling Academy)