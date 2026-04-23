Essere Bambini e “le esperienze educative felici”



L’associazione Essere Bambini APS, nata nel 2007 a Locate Varesino e ora situata a Taino, è stata protagonista di una nuova puntata di Soci All Time, la trasmissione di Radio Materia realizzata in collaborazione con Csv Insubria. Ospite della puntata Moira Minurri, referente dell’associazione, che ha raccontato un’esperienza costruita negli anni per sostenere le famiglie e promuovere il benessere educativo attraverso la solidarietà familiare.

Al centro dell’attività ci sono le cosiddette “esperienze educative felici”, laboratori pensati per bambini e adulti che uniscono creatività, relazione e crescita personale. «Non partiamo dai limiti ma dal potenziale dei ragazzi» ha spiegato Minurri, sottolineando come queste attività siano progettate anche sulla base di studi di pedagogia e neuroscienze. L’obiettivo è lasciare un segno positivo, un ricordo capace di accompagnare nel tempo chi partecipa.

Laboratori per crescere insieme

Le proposte spaziano dai laboratori di cucina, pensati per imparare a collaborare e raggiungere obiettivi comuni, fino alla fotografia “smart”, che insegna ai ragazzi a utilizzare lo smartphone in modo creativo e consapevole. Non mancano percorsi come il Power Lab o Mission Possible, dedicati in particolare ai preadolescenti.

Un aspetto distintivo è il coinvolgimento diretto dei genitori. «Invitiamo mamme e papà a fermarsi, a vivere insieme ai figli queste esperienze e a uscire per un momento dalla frenesia quotidiana» racconta Minurri. L’intento è recuperare quella dimensione ludica e vitale tipica dell’infanzia, spesso messa in secondo piano dalla routine e dall’uso eccessivo della tecnologia.

Il progetto “Il Cerchio” contro l’isolamento

Tra le iniziative più recenti c’è “Il Cerchio”, nato nel 2024 per sostenere persone che stanno attraversando momenti di difficoltà o malattia. Il progetto prevede la creazione di una rete di persone che si stringe attorno a chi soffre, coordinata da facilitatori formati.

«Si costruisce uno spazio di vicinanza reale, fatto di tempo condiviso e relazioni» spiega Minurri. Le attività possono essere semplici, come stare insieme e raccontarsi, oppure più strutturate, come organizzare momenti di svago o piccoli progetti. L’obiettivo è rompere l’isolamento e generare benessere per tutti i partecipanti.

Dalla casa pedagogica al sogno di una nuova sede

Nel racconto emerge anche l’esperienza del progetto “Home”, una vera e propria casa pedagogica che per anni ha accolto famiglie e bambini in un ambiente domestico, con educatori presenti e percorsi di crescita condivisa. Un’esperienza interrotta dalla pandemia ma ancora molto viva nella memoria dell’associazione.

Oggi Essere Bambini APS continua a operare sul territorio lombardo in collaborazione con enti locali, portando avanti laboratori e progetti. Resta però un desiderio: «Tornare ad avere una casa, uno spazio accogliente dove le persone possano incontrarsi e riscoprire relazioni autentiche» – conclude Moira Minurri, referente dell’associazione.

Relazioni al centro

Dalla puntata emerge una visione chiara: l’educazione passa dalle relazioni, dalla condivisione e dalla possibilità di vivere esperienze significative insieme. In un contesto segnato dall’isolamento e dalla digitalizzazione, l’associazione prova a rimettere al centro la dimensione umana.