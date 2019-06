Al Teatro Agorà va in scena l’amore

Domenica 9 e lunedì 10 giugno, alle 21 al Teatro Agorà di Carnago in piazza San Giovanni Bosco 6) , va in scena il saggio finale del laboratorio teatrale per adulti tenuto dall’attore e regista Giovanni Ardemagni.

“Che cos’è l’amor” è il titolo dello spettacolo, che si sviluppa attorno ad una cena tra amici i quali, dopo il pasto, anziché giocare a carte o a tombola, si divertono a rappresentare brevi scene teatrali che abbiano in qualche modo attinenza con l’amore di coppia.

Gli allievi saranno chiamati ad interpretare ruoli comici ma anche ruoli drammatici. Un bel test per loro, a conclusione del laboratorio di teatro, e uno spettacolo piacevole per il pubblico.

«E’ un gruppo particolare con persone che vanno dai 20 ai 70 anni e che fanno i mestieri più diversi, studenti, imprenditori, maestre, operai, negozianti, pensionati – dice Giovanni Ardemagni – Abbiamo scelto un tema alto “che cos’è l’amor” per mettere in scena l‘innamoramento, la seduzione, il tradimento, l’abbandono… Ovviamente non può mancare Shakespeare, ma abbiamo preso anche da Durrenmatt, Mozart, Woody Allen, e Troisi. Il nostro auspicio è di fare emozionare il nostro pubblico. Invito tutti a partecipare e ad emozionarsi con noi».

Ingresso libero