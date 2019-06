Arte tramandata al punto di incontro di Maccagno

Alle 17 di oggi, sabato 29 giugno, al “Punto d’Incontro” a Maccagno, inaugura la mostra dal titolo “L’arte tramandata. Il Cavalier Giovanni Mori e i suoi nipoti”.

Giovanni Mori fu una figura di spicco della Maccagno della prima metà del Novecento: nato in provincia di Udine l’11 luglio 1875, arrivo in paese come cartolaio. Durante il Ventennio, gli venne assegnata la direzione della Scuola comunale professionale di disegno. Il Cavalier Mori divenne una vera e propria istituzione, e morì a Maccagno il 27 luglio 1958.

Per ricordare la sua figura, i suoi nipoti hanno pensato di organizzare una mostra collettiva curata da Iris Landoni, nella quale esporranno Irene Landoni, Emanuele Pigionatti e Silvia Landoni.

Nel corso della presentazione saranno lette poesie di Adele Landoni e verranno interpretate musiche d’atmosfera a cura di Francesca Landoni, al flauto traverso.