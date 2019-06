Assolto in appello l’ex parlamentare Giuseppe Leoni

La Corte di appello di Roma ha assolto l’ex senatore Giuseppe Leoni, ex parlamentare della Lega e presidente dell’Aero Club d’Italia, condannato in primo grado a 3 anni per peculato.

Leoni è stato deputato e senatore dal 1987 e con Umberto Bossi ha fondato la Lega Nord. Difeso dall’avvocato Nicola Madia, era accusato di aver usato 9mila euro delle casse dell’Aero club d’Italia, ente pubblico di cui all’epoca dei fatti, nel 2011, era commissario straordinario, per pagare le spese legali di una causa civile che aveva perso. Accusa che però oggi la III sezione della Corte di Appello ha fatto cadere.