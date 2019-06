Il cartello in asilo vieta le canottiere alle bambine “per errore”

Il cartello appeso questa mattina, lunedì 10 giugno, sulla bacheca all’asilo autorizza “i bambini” a venire “a scuola senza grembiule”. Poi però aggiunge: “Per le bambine per favore no canottiere e pantaloni sopra il ginocchio”.

“Si è trattato di un errore e il cartello in questione è stato subito corretto perché le stesse indicazioni sull’abbigliamento sono valide per tutti gli alunni, bambini e bambine – ha subito precisato la coordinatrice della Scuola dell’infanzia Macchi Ricci di Samarate – lo facciamo per i bambini, per una questione di igiene e per tutelare un po’ di più le loro ginocchia”.

Ma nel frattempo la foto è già diventata virale sui social, attribuita a un non meglio precisato asilo di Samarate, scatenando polemiche e riflessioni sulla parità di genere.