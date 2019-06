“Il colpevole” al cineforum delle Arti

Giovedì 6 giugno al Cineforum delle Arti a Gallarate verrà proiettato il film del regista danese Gustav Möller “Il Colpevole”, che ha vinto sia il premio del pubblico del Sundance Film Festival che quello del festival di Rotterdam e del Torino Film Festival, che ne ha anche premiato la sceneggiatura e il protagonista.

Racconta la storia di Asger Holm (Jakob Cedergren), un ex agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d’emergenza insieme a più anziani colleghi.

Riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile, fino a scavalcare le regole, per non tralasciare alcuna possibilità. Presto però comprende di avere di fronte un crimine ben più grave di quanto inizialmente pensasse e le sue buone intenzioni rischiano di avere effetti controproducenti per sé e per gli altri.

Introduzione e commento sono a cura di Alessandro Leone.