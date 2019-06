Dal Coro Divertimento Vocale alle moto, ecco il weekend di Gallarate

Secondo fine settimana ricco di eventi, inseriti nel programma di #estateingallarate, manifestazione patrocinata dall’amministrazione comunale, curata dal Naga insieme al Distretto urbano del commercio e ad Ascom Gallarate e Malpensa. Come lo scorso week-end, si inizia al venerdì sera e si finisce alla domenica: tre giorni non stop, sempre con proposte in grado di catturare pubblico di tutte le età.

Oltre a piazza Libertà, punto di riferimento per gli spettacoli del venerdì sera, entra “in gioco” anche piazza Garibaldi, che sabato e domenica sarà chiusa al traffico per accogliere moto e motociclisti. Per tutta la durata dell’evento, stand gastronomici e birra. E soprattutto la possibilità di provare gratuitamente gli ultimi modelli Ducati, Harley Davidson e Triumph.

«E’ con immenso piacere che l’amministrazione si mette e disposizione per valorizzare le nostre eccellenze -spiega l’assessore alle Attività economiche Claudia Maria Mazzetti-. Il Divertimento Vocale è certamente una eccellenza gallaratese, un gruppo che da anni trasmette i suoli valori e i suoi messaggi, fatti di aggregazione tra persone di tante età diverse e di spensieratezza. Senza dimenticare lo spessore artistico delle loro esibizioni che, non a caso, è stato apprezzato e premiato con la finale a “Italia’s got talent”. Anche il MotoClub Cascinetta è una eccellenza gallaratese: il presidente Livio Morosi e tutti i tesserati, incarnano al meglio lo spirito della passione che spesso si traduce in interventi di volontariato a favore della comunità. Il sagrato della Basilia e la concessione di piazza Garibaldi, sono perciò anche un riconoscimento alle loro attività, diverse ma ugualmente importanti Gallarate».

Gallarate’s got talent

Quello venerdì 21 giugno è un appuntamento da segnarsi in agenda a caratteri cubitali: sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta si esibirà infatti il “Coro Divertimento Vocale” in formazione completa: oltre cento voci dirette dal maestro Morandi. Il gruppo ha raggiunto le finali di Italia’s got talent, conquistando tutti la personalissima simulazione del temporale. Il repertorio sarà una lunga carrellata di brani e “simulazioni” che hanno portato questa eccellenza gallaratese ad esibirsi in tutto lo Stivale, strappando applausi e consensi ovunque.

Di più, perché venerdì in piazza Libertà ci saranno anche gli Elementz, con le loro evoluzioni mozzafiato, apprezzatissime già l’anno scorso. Il loro, perciò, è un ritorno gratissimo e voluto a grande richiesta dal pubblico gallaratese.

MotorDay 2019 in piazza Garibaldi

Per il terzo anno consecutivo, il MotoClub Cascinetta chiama a raccolta gli appassionati. Da sabato mattina a domenica sera, due giorni all’insegna delle moto, del buon cibo e della musica dal vivo. Il clou, come sempre, è la parata: l’inconfondibile rombo dei motori a due ruote attraverserà tutti i rioni gallaratese, con l’ormai tradizionale sosta alla Moriggia per la benedizione.

Di seguito il programma.

SABATO 22 GIUGNO Ore 10 apertura stand; ore 16.30- 18 concerto dei “The Marcello’s“; ore 18-19-30 ballo bountry con gli “4 Step in Place”; ore 21.30 concerto delle “Shooting Stars”, band tutta al femminile.

DOMENICA 23 GIUGNO Ore 9 in piazza Garibaldi registrazione obbligatoria alla parata nei rioni di Gallarate e raggruppamento (partecipazione gratuita); ore 10.30 inizio parata; ore 11 benedizione delle moto alla Moriggia; ore 12.30 fine parata in piazza Garibaldi; ore 13 iscrizioni al “The best of motor day” (custom e moto d’epoca); ore 15 ballo country con i “Chaltrones Original Country”; ore 18 premiazione moto.