Domenica di sport con Corri sotto la Rocca

Domenica 9 giugno, torna ad Angera “Corri sotto la Rocca”. L’appuntamento è in occasione della 18° festa del Comitato Genitori.

La gara podistica e di nordic walking sulle distanze di 5 e 10km aperta a tutti, è inserita nel circuito del PdO Varese 2019. A

seguire i RUNDAYS di Decathlon Castelletto Ticino.

Il programma:

Ritrovo: dalle ore 7.30 presso Tensostruttura lungolago di Angera

Partenza: 9.00 (Minigiro di 1Km ore 8.40 – Rundays ore 9.02 – Nordic Walking 9.05) Iscrizioni: La mattina della gara fino alle 8.45 €4 (Quota Intera),

€2 (ragazzi/e nati fino al 2004 max. 15 anni) €8 chip di giornata Pdo

Servizi: Ricco ristoro a fine corsa, assistenza medica, stand gastronomico in funzione a partire dalle 12.00.

Le premiazioni avranno luogo sul palco all’interno della Tensostruttura e

saranno premiati i primi 5 uomini /donne assoluti, i primi 3 di ogni categoria, il primo/a Angerese, Premio speciale al primo/a del traguardo volante e numerosi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti.

Per Info e-mail: www.settelaghirunners.it – info@settelaghirunners.it ,

Domenica 9 Giugno alle 14, come da tradizione, è prevista inoltre la versione per i più piccoli, gratuita e aperta a tutti i bambini di età compresa 3 – 13 anni su percorso ad anello ricavato nel pratone. Ritrovo ore 14.00, partenza ore 14.30 e premiazione ai primi 3 classificati di ciascuna categoria

Dopo le premiazioni sarà in funzione lo stand gastronomico del Comitato Genitori.