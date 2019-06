Le vongole e il Parmigiano Reggiano prendono il volo da Malpensa

Da Malpensa decollano i prodotti del made in Italy, destinati ai mercati di tutto il mondo.

Formaggi, verdure, frutta, caviale, gelati, torte, pizze surgelate. Il Parmigiano Reggiano, la mozzarella di bufala dell’Agro Pontino e Napoli, il radicchio da Treviso e le ciliegie di Vignola, i kiwi da Bologna e Modena, le pesche nettarine e albicocche dall’area di Cesena, le fragole da Venezia e Bologna, il pesce e le vongole da Venezia e dalle zone limitrofe. Tutti prodotti che viaggiano verso il Middle East e gli Usa nelle “pance” dei cargo di Emirates, che raggiungono Dubai (tre voli giornalieri) e New York (un volo)

La tipologia di prodotti emerge dall’analisi della testata specializzata AirCargoItaly (qui), riferita appunto ai volumi mossi da Emirates SkyCargo.

Nel 2018 la compagnia ha movimentato dall’Italia circa 3.800 tonnellate di cibo (+31% sulle 2.900 tonnellate del 2017) e oltre 2.000 di farmaceutici, per un valore complessivo delle merci trasportate in export pari a 5 miliardi di euro. La compagnia di Dubai è attiva in quattro scali, vale a dire Roma, Venezia, Bologna e Milano. E appunto Milano Malpensa si conferma principale crocevia per i prodotti freschi.