Marco Praderio è il nuovo direttore generale di Aler. La nomina è stata formalizzata venerdì scorso e Praderio è pronto ad entrare in forza all’Azienda Lombarda per l’Ediliza residenziale di Varese, Como, Monza e Brianza e Busto Arsizio.

Cinquantuno anni, laureato in scienze politiche all’Università degli Studi di Milano con diploma di alta formazione in “Management of international business” conseguito nel 2012 presso il MIP Politecnico di Milano, Praderio ha ricoperto ruoli di coordinamento presso istituzioni pubbliche e private: fra l’altro è stato segretario generale/direttore Generale di Confapi Varese, dirigente responsabile della segreteria di un gruppo politico del Consiglio regionale della Lombardia e dirigente responsabile della segreteria particolare di un componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Al curriculum si aggiungono anche nomine di governance come quella di Consigliere nel consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi dell’Insubria e nel consiglio di amministrazione di enti del sistema regionale quali Irer ed Eupolis.

«Accogliamo con entusiasmo il dottor Praderio alla direzione della grande squadra Aler – ha commentato il presidente di Aler Bonassoli -. La sua pluriennale esperienza in posizioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione sarà certamente un punto di forza per l’Azienda, per lavorare sinergicamente alla complessa gestione del patrimonio immobiliare pubblico e dei servizi connessi. A lui quindi un grazie per aver accolto questa nuova sfida e l’augurio di un buon lavoro. Un doveroso ringraziamento anche al Dott. Aurelio Pirovano che dalla mia nomina ad oggi ha garantito, con professionalità e dedizione, la continuità della gestione aziendale e che manterrà il ruolo di Responsabile dell’U.O.G. di Como».

Al Direttore Generale spettano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’azienda, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti stabiliti dallo Statuto; è inoltre responsabile della gestione e dei relativi risultato.

Marco Praderio è stato anche appena eletto nel Consiglio comunale di Casciago con la lista appoggiata da Lega e Forza Italia.