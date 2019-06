Motori: il settore dell’auto in Lombardia

Torna a crescere il mercato delle auto in questi mesi di caldo, grazie soprattutto all’Ecobonus. I dati, diffusi da ANFIA, insieme a Federauto e Unrae, rendono conto alle 712.196 unità immatricolate in questi primi 4 mesi dell’anno, con particolare attenzione alla regione Lombardia che si conferma ai vertici per quanto riguarda le immatricolazioni di auto nuove e usate.

Per quanto riguarda questo settore, due anni fa, nel 2017, questo mercato è cresciuto del 6,4% rispetto all’anno precedente, per un totale di 5.306.589 di passaggi di proprietà. Anche nell’anno seguente, il 2018, il trend è rimasto positivo aumentando persino di un punto percentuale. In tutto l’anno è stato registrato un aumento del 7,4%. Stando ai numeri, nel 2018, ogni 100 auto vendute nuove ne venivano vendute 187 usate. In Italia la regione dove si vendono più auto usate è la Lombardia, con Milano e Varese nelle prime posizioni per quanto riguarda le città lombarde col maggior numero di vetture usate. Infine, altro dato interessante che è stato rilevato riguarda l’età delle vetture utilizzate che sono state acquistate. Ad imporsi sono le automobili più giovani, con 5 anni di età, e quelle più anziane, con più di 10 anni dalla prima immatricolazione. Il mercato delle auto usate continua dunque ad essere uno dei settori più importanti per quanto riguarda l’economia legata al mercato dell’automobile. Le cifre degli ultimi tre anni, al netto di fluttuazioni su base mensile, hanno infatti mostrato un’importante crescita che può mantenersi stabile o, chissà, anche ad aumentare per il futuro. E da non dimenticare anche l’apporto che stanno dando i compro auto usate, realtà che spingono il settore dell’usato grazie ai loro acquisti da privati.

Nel mese di aprile sono crollate le immatricolazioni delle auto Diesel (- 22%), mentre le auto a benzina crescono del 33% e rappresentano il 45% del mercato. Grazie all’Ecobonus, che ricordiamo, premia l’acquisto di autovetture con emissioni di CO2 non superiori a 70 g/Km, favorendo un incremento delle immatricolazioni di elettriche e ibride ricaricabili. In circa 20 giorni, le prenotazioni hanno prodotto un dimezzamento delle risorse stanziate dal MISE per la prima tranche del provvedimento, a riprova dell’alterazione del mercato generata da quest’ultimo.

I dati provvisori dell’ACI indicano 42.360 nuove immatricolazioni di vetture ibride ed elettriche, +38,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio le vendite di auto elettriche segnano un +99,5% (3.335 auto) e quelle ibride del +35,4% (39.025), anche se la quota sul totale resta rispettivamente dello 0,4% e del 4,8%.

In ambito regionale la Lombardia è la regione che ha registrato il numero più alto di vendite (11.637). Seguono, seppure con valori più contenuti, il Lazio (5.995), il Veneto (4.879) e l’Emilia Romagna (4.558). La Lombardia, con il 7,3%, è prima anche per incidenza di auto green sul totale delle vetture vendute nella regione, seguita dal Veneto (6,8%) e dal Lazio (6,8%), mentre agli ultimi posti troviamo il Trentino–Alto Adige (1%) e la Basilicata (1,9%). Ma rispetto allo scorso anno a crescere maggiormente sono la Puglia (+86,2%), la Toscana (+69,8%) e il Molise (+65,9%). L’unica regione in calo è la Valle d’Aosta (-5,2%).