“Notti d’estate”, la festa è in stile anni ’50 e ’60

Sabato 15 giugno dalle 19 alle 23, il centro di Venegono Inferiore si vestirà a festa per “Notti d’estate a Venegono” che segna l’inizio dell’estate.

La festa, organizzata dal Comune di Venegono Inferiore in collaborazione con l’associazione dei commercianti ViviVenegono, avrà come tema gli anni ’50 e ’60. Per tutti i partecipanti è gradito abbigliamento a tema.

Il programma prevede diversi eventi, musica e cibo a volontà. Per i più piccoli ci saranno lo spazio “Luna Park” con Cinzia e Serena e tanti giochi di una volta per tutti i bambini.

Per i più grandi non mancheranno spazi dedicati alla musica dal vivo. Ci si scatenerà con i balli di quegli anni con dimostrazioni di ballerini professionisti.

E poi trampolieri, esposizione di auto e moto d’epoca, angolo del selfie, zucchero filato e popcorn. Spettacoli ed intrattenimenti faranno da cornice a punti di ristoro che offriranno

golose specialità.