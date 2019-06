Parte la “600 miglia”, 4 giorni di viaggio per arrivare a Besozzo

Sono partite le Fiat 600 d’epoca che dopo un tour di 4 giorni arriveranno a Besozzo per la “600 miglia”. Sono in tutto 2o le auto che stanno partecipando, tra cui auto dei Carabinieri del Gruppo Automoto storiche dell’Arma di Pastrengo, per un totale di oltre 50 partecipanti.

Il tuor è partito da Palazzo Lombardia e toccherà Cergnago (PV), La Spezia, le Cinque Terre e le provincie di Parma e di Piacenza prima di tornare in Lombardia. La carovana finirà infatti il suo viaggio domenica a Besozzo.

Tra i presenti alla partenza i consiglieri regionali Emanuele e Andrea Monti, rappresentanti dell’amministrazione comunale di Besozzo (VA) e Maurizio Parolo presidente del primo Club nazionale Fiat 600 di Besozzo