Parto naturale e allattamento: incontro con Cuamm Varese

Secondo incontro con CUAMM Varese.

In collaborazione con Centro di Aiuto alla Vita (di Malnate e del Verbano) e con Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Varese viene proposto un ciclo di quattro incontri di

informazione/formazione sanitaria dedicato ai genitori e a chi si prende cura dei più piccoli.

Gli argomenti trattati prevedono un confronto dei diversi approcci alla maternità in Europa e nei Paesi in via di Sviluppo.

Questi i temi degli incontri proposti:

– il parto naturale con tecniche alternative (il rivolgimento con manovre esterne) e i benefici dell’allattamento in programma a maggio

2- il massaggio neonatale e il portare i piccoli, con un approfondimento sugli effetti della marsupio-terapia organizzato a giugno;

3- i bambini e l’uso dei supporti digitali come tablet e cellulari previsto a settembre;

4- una casa a misura di bambino, infine, a ottobre.

Il secondo incontro si terrà il 26 giugno 2019, alle ore 20,45, presso il Centro parrocchiale San Giovanni Bosco – via Calatafimi, 30 – Varese

PARTO NATURALE e i benefici dell’ ALLATTAMENTO. Tra i relatori la volontaria CUAMM dr.ssa Pascaline Memou, che si e’ occupata proprio di questo aspetto nella sua recente tesi di laurea in Medicina e la Dr.ssa Roberta Tenconi, ostetrica presso Ospedale Del

Ponte di Varese. Interessante sarà il confronto PARTO NATURALE / ALLATTAMENTO in Africa e in Italia!