Tra schiuma party e paella inizia l’estate a Samarate

Musica dal vivo, paella, torneo di calcio e schiuma party sono gli ingredienti giusti per dare ufficialmente inizio all’estate samaratese. Il Summer Fest dell’oratorio San Lugi di Verghera (via Mazzini 35) è giunto ormai alla sua tredicesima edizione: quest’anno si terrà nel weekend dal 14 al 16 giugno. L’oratorio si prepara ad essere per le prossime settimane estive il fulcro delle attività dei bambini e dei ragazzi, e cosa c’è di meglio di prolungare la loro presenza anche nel week end?

Si inizia venerdì 14, ore 19, con l’apertura dello stand gastronomico, sotto le note di musica di ogni tipo, da Chuck Berry a Sting, suonata dagli Heleven.

Sabato 15, invece, sarà dedicato al torneo di calcio “no stop”, dalle 17 in poi. Per gli amanti della musica dal vivo ci saranno i T.O.W.N. Quella sera si potrà cenare tutti insieme con la paella (su prenotazione).

Gran finale domenica 16 giugno: al pomeriggio ci saranno la finale di calcio e la cariolata, animata da bambini e genitori. Chiuderanno il Summer Fest la band The Crics e l’attesissimo schiuma party.

Il ricavato di questi tre giorni, come ogni anno, sarà impiegato per i lavori di ristrutturazione dell’oratorio in modo da offrire ai bambini ed ai ragazzi un’accoglienza sempre migliore.

In caso di maltempo l’evento non verrà rinviato, data la possibilità di continuare al coperto.