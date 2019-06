Scooter rubato all’interno di un cortile: bloccato e arrestato dai carabinieri.

I carabinieri della enenza di Tradate, nella mattinata di oggi, hanno arrestato per furto aggravato, in flagranza di reato, un 26enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

La pattuglia della tenenza, durante il servizio di controllo notturno del territorio, proprio mentre

iniziava ad albeggiare alle 06.00 del mattino, ha sorpreso il giovane mentre in via Mameli

spingeva a piedi uno scooter.

I militari, insospettiti e riconoscendo peraltro il soggetto, lo hanno subito bloccato, prima che tentasse la fuga, avviando immediatamente dopo gli accertamenti sulla reale proprietà del due ruote.

Individuato tramite banche-dati il titolare, quest’ultimo è stato raggiunto a casa, dove lo stesso ha potuto riscontrare l’assenza del mezzo, che era appunto stato appena asportato.

Dichiarato in arresto, il 26enne è stato condotto dapprima in caserma, per poi essere accompagnato innanzi al giudice del Tribunale di Varese, che lo ha giudicato per direttissima.