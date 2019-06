Spiagge a misura di bambino, i lidi con “Bandiera Verde”

Sono 142 i lidi italiani che hanno ricevuto la Bandiera Verde, il simbolo che qualifica le spiagge a misura di bambino e famiglia.

Non si tratta soltanto di spiagge attrezzate ma di luoghi particolarmente adatti ai più piccoli per le caratteristiche che le contraddistinguono, come ad esempio la presenza di sabbia, di spazi per il gioco e la qualità delle acque, e per i servizi offerti ai genitori e ai bimbi.

L’elenco delle spiagge che hanno ottenuto il riconoscimento

La bandiera verde viene attribuita sulla base di un’indagine condotta tra un campione di pediatri. L’obbiettivo è quello di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere il periodo di vacanza nel modo più idoneo e sicuro, in base alle valutazioni dei pediatri, in modo tale che genitori e figli possano trarre i maggiori vantaggi dalla vacanza, con benefici per la salute e la crescita.

Per saperne di più