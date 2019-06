Urban Award, un premio per la mobilità sostenibile

Utile, divertente e a basso impatto, la bicicletta è il mezzo di trasporto perfetto. Oggi la grande

sfida delle città per il loro futuro e il futuro dell’ambiente è sempre più legata all’investimento

sulla mobilità dolce.

Ne è convinta Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com, che ha ideato il premio Urban Award, organizzato con Anci, con l’obiettivo di premiare i Comuni virtuosi e incentivare le amministrazioni a investire nel futuro, sostenendo i progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. L’edizione 2019 è sostenuta da Openjobmetis e la Fondazione Iseni y Nervi. I Comuni vincitori saranno premiati il 6 novembre a Eicma, Esposizione internazionale del ciclo e motociclo.

Urban Award, un premio alla mobilità dolce

La bicicletta è un mezzo di trasporto alla portata di tutti, migliora la qualità della vita, aiuta a socializzare e a viaggiare in modo alternativo. Per poterla utilizzare al meglio e sfruttarne tutte le potenzialità è però fondamentale che il nostro Paese investa sempre di più in mobilità dolce, con piste ciclabili adeguate nelle città e percorsi cicloturistici che consentano di conoscere ed esplorare anche in vacanza il nostro territorio.

«L’Urban Award mette in gara tutti i comuni italiani per valorizzare le pratiche più virtuose e di

successo in tema di mobilità sostenibile, perché poi possano essere duplicate: così è accaduto

per la Bicipolitana di Pesaro o per l’incentivo chilometrico ai lavoratori che preferiscono la

bicicletta all’automobile – sottolinea Ludovica Casellati -. I progetti vengono valutati

complessivamente non solo per le soluzioni proposte ma anche per l’efficacia della

comunicazione che ne viene fatta. Offrire servizi efficienti e non farli conoscere è un delitto.

Nel nostro Paese c’è un problema culturale legato ai mezzi di trasporto alternativi, solo i

giovani rispondono in maniera molto entusiastica e forte ai cambiamenti e questo significa che

gli amministratori devono avere l’intelligenza e il coraggio di porre in essere scelte che

dimostreranno la loro efficacia nel tempo e che nell’immediato potrebbero scatenare

polemiche».

Ambassador del Premio Urban Award, Matteo Marzotto, imprenditore, presidente della

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e di Dondup. «La bicicletta è uno strumento di straordinaria

attualità ed utilità – ha detto Marzotto – Duttile e per tutti, ritengo sia ideale per quasi tutte le stagioni della vita, mantiene in forma lo spirito e il fisico ma, soprattutto, lo considero uno straordinario

aggregante per amicizia e fratellanza, etica e disciplina. Uno strumento che ben racconta

questa nostra straordinaria Italia, straordinaria anche per competenza scientifica, generosità e

passione del bello e del ben fatto».