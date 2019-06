Va in pensione Maddaloni, festa per il “veterano” della Polizia di Malpensa

Va in pensione il “veterano” della Polizia di Stato a Malpensa: Antonio Maddaloni, 63 anni, lascia il lavoro dopo 31 anni «nell’amministrazione».

È stato salutato durante una festa al Terminal 1 di Malpensa, alla presenza del Questore di Varese e di tanti, tanti colleghi di Polizia (compreso qualche pensionato) e delle altre amministrazioni dello Stato presenti in aeroporto, gente con cui ha lavorato fianco a fianco negli ultimi quindici anni, a Malpensa.

Originario della Calabria, figlio di un segretario comunale, è entrato in Polizia nel 1988. «Con il concorso da ispettore, il primo che fecero e che durò cinque anni» ricorda divertito. La prima generazione di ispettori della Polizia “civile”, dopo la riforma del 1981 e la smilitarizzazione delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Di lì, i passaggi un po’ in giro per tutta la zona dell’Alto Milanese, tra i commissariati di Gallarate e Busto Arsizio, la Procura, l’aeroporto, come racconta nel video insieme alle sue impressioni:

«Sono il più vecchio, per effetto della riforma Fornero. Ce ne saranno altri che andranno in pensione alla mia età, ma per ora sono quello che è andato più avanti nel tempo».