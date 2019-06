Villa Oleandra, la dimora di Clooney che accoglierà gli Obama

Il portone della prestigiosa Villa Oleandra, dimora estiva di George e Amal Clooney, si aprirà domani per accogliere la famiglia Obama in visita in Italia. Barack, Michelle e le figlie Sasha e Malia, saranno ospiti dell’attore di Hollywood per un soggiorno sul lago di Como.

CLOONEY STREGATO DAL LAGO DI COMO

Di questa splendida villa settecentesca si è parlato a lungo, dapprima in occasione del colpo di fulmine tra George Clooney e il Lago di Como, che lo convinse, nel 2002 ad acquistare per circa 10 milioni di dollari la rinomata residenza dalla famiglia del miliardario, John Heinz, il “re del ketchup”, fondatore dell’omonima azienda.

IL PARADISO DEI VIP

Villa Oleandra è il luogo dove George e Amal trascorrono i periodi di vacanza, soprattutto durante la bella stagione e dove amano ricevere i propri ospiti, dalle grandi star del cinema alle personalità dello spettacolo, istituzionali e della cultura. La scorsa estate anche il principe Harry e Meghan Markle hanno raggiunto Laglio per trascorrere insieme ai Clooney alcune giornate di relax sul lago di Como. Tra gli ospiti ricevuti negli anni anche Brad Pitt, Cindy Crawford, Michael Douglas e molti altri. Interni da favola, una vista mozzafiato, l’accesso diretto al lago e uno splendido parco affacciato sul Lario fanno di questa dimora una delle più affascinanti della riva lacustre.

LA CITTADINANZA ONORARIA

Villa Oleandra non è però l’unica nei dintorni, appartenente all’attore statunitense che di Laglio è stato nominato anche cittadino onorario. Tra le sue proprietà c’è anche Villa Margherita, in stile liberty, poco distante, e acquisita nel 2004.

George Clooney e Barack Obama alla Casa Bianca nel 2010, fonte Wikipedia

I DINTORNI BLINDATI PER L’ARRIVO DI OBAMA

Per garantire la privacy dell’attore e della sua famiglia il territorio adiacente alla residenze è oggetto di una specifica ordinanza. In occasione dell’arrivo della famiglia Obama il dispositivo di sicurezza sarà ulteriormente potenziato così come il trasferimento blindassimo dall’aeroporto di Malpensa, dove l’ex presidente americano atterrerà nella giornata di domani, venerdì 21 giugno, alla villa di Lario.