Il Lago di Como attende Barack e Michelle Obama

Lario in fermento per l’arrivo di Barack e Michelle Obama. La notizia della visita sul Lago di Como dell’ex presidente degli Stati Uniti e della sua famiglia sta destando molta curiosità e rappresenta un’ulteriore conferma del pregio e dell’attrattività internazionale della destinazione lombarda.

Secondo le informazioni circolate in questi giorni, Barack e Michelle, insieme alle figlie Sasha e Malia, arriveranno venerdì e saranno ospiti di Gerorge e Amal Clooney nella splendida Villa Oleandra, la celebre residenza di Laglio dell’attore americano. I preparativi per dare il milgior benvenuto agli ospiti sono in pieno svolgimento così come l’organizzazione delle misure di sicurezza necessarie. Per l’occasione è previsto un imponente protocollo di sorveglianza che interesserà i dintorni della villa comasca, il lago e le vie di accesso alla località.

Secondo quanto appreso l’arrivo dell’ex presidente americano è in programma nella giornata del 21 luglio, con un volo privato con destinazione Milano e non si esclude che l’aeroporto interessato sia proprio Malpensa.

Oltre a Barack e Michelle la dimora dei coniugi Clooney ha ospitato in passato molte personalità di spicco del mondo del cinema, dello sport, della politica e dello spettacolo. Soltanto la scorsa estate, Villa Oleandra aveva accolto anche il principe Harry e Meghan Markle, per un breve soggiorno estivo in uno degli scenari più suggestivi del Lago di Como.