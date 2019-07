Cos’è la cessione del quinto?

Tra le varie forme di finanziamento, una di quelle con maggiore incremento nei primi mesi di quest’anno, è la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Essa consiste in un prestito diretto a dipendenti statali a tempo indeterminato, pubblici e privati ed ai pensionati.

Questa forma di finanziamento è facilmente accessibile, ha un tasso conveniente, non richiede di specificare la motivazione per cui verrà usata la cifra richiesta (il cosiddetto prestito non finalizzato) e permette di ottenere liquidità in tempi brevissimi.

Sia la cessione del quinto dello stipendio che la cessione del quinto della pensione hanno una durata massima di 120 mesi (10 anni), le rate da pagare mensilmente sono a tasso fisso e non possono superare un quinto dello stipendio o della pensione al netto delle ritenute, ovvero il 20%. L’importo delle rate viene trattenuto in maniera automatica sullo stipendio per i dipendenti e sulla pensione per i pensionati, in tal modo non si corre il rischio di dimenticare il pagamento.

Se è un pensionato a richiedere la cessione del quinto, la scadenza del finanziamento non può oltrepassare i 90 anni di età del richiedente.

Se si ha necessità di un prestito maggiore, i lavoratori dipendenti, ma non i pensionati, possono tentare di ottenere il cosiddetto doppio quinto raddoppiando così l’importo della cessione fino a 2/5 dello stipendio, ovvero fino al 40% del salario; questa forma di finanziamento è anche detto prestito con delega o delega di pagamento.

A differenza della cessione del quinto, la delega di pagamento potrebbe non essere concessa.

Quando si sottoscrive un contratto di cessione del quinto è obbligatorio anche stipulare un’assicurazione sui rischi vita e impiego: nel primo caso (vita) l’assicurazione agisce senza diritto di rivalsa verso gli eredi e salda totalmente il debito, mentre nel secondo (impiego) l’assicurazione può rivalersi verso il debitore, nei limiti del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato.

Vantaggi della cessione del quinto

Altissima possibilità di vedersi concesso il credito

Facilità d’accesso sia per i dipendenti (pubblici e privati) che per i pensionati

Ampia variabilità di finanziamento (da 5.000 a 72.000 euro)

Trattenuta automatica sullo stipendio o sulla pensione

Prestito rapportato alla retribuzione, all’anzianità lavorativa e al TFR maturato dal richiedente

Rata, tasso annuo nominale (TAN) e Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) fissi durante tutto il finanziamento

Assicurazione sui rischi vita e impiego inclusa nei pagamenti rateali

Durata del prestito fino a 120 mesi (10 anni)

Esposizione del motivo della richiesta di finanziamento non necessaria

Garanzie reali, come ad esempio l’ipoteca, non necessarie

Possibilità di coesistenza con altri tipi di finanziamenti in corso

Firma singola (superfluità di un garante)

Possibilità d’estinzione anticipata del debito

Finanziamento praticabile anche dai cattivi pagatori

Gestione del prestito effettuabile in tutta Italia

