Tutto esaurito per J-Ax al Rugby Sound

Sold out al Rugby Sound Festival per J-Ax, che insieme agli Articolo 31 saranno protagonisti mercoledì 3 luglio del Rugby Sound Festival all’Isola del Castello di Legano. Il tutto esaurito va ad aggiungersi ai 10 sold out consecutivi registrati a Milano, in cui J-Ax ha rivissuto i suoi 25 anni di carriera insieme a tutti gli artisti con cui ha collaborato e a Dj Jad che, in tutte le date, per una parte del live, ha ricostruito con lui la storia degli Articolo 31. Ora, J-Ax è pronto a continuare la festa per portarla nei più importanti festival italiani, tra cui il Rugby Sound.

Le due metà degli Articolo 31 si uniranno per questo nuovo show, in una dimensione live completamente unica, tornando ad emozionare con vecchi e nuovi successi. Gli Articolo 31 sono parte integrante della storia della musica italiana, insieme hanno realizzato brani per un’intera generazione, ascoltati e ricordati ancora oggi. J-Ax + Articolo 31 è uno show che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente.

Nella stessa serata Mr. Rain: talento puro, artista fuori dal coro e nome di punta della scena rap italiana e Jefeo, rapper milanese, che con la sua musica e il suo carisma si è contraddistinto durante l’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Il Teenage Tour è la sua prima tournée con cui farà tappa anche a Legnano nella ventesima edizione del Rugby Sound Festival.