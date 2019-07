Escursionista varesino muore sul Monte Generoso

Il corpo senza vita di un uomo di 67 anni è stato ritrovato dalla Polizia Cantonale sul Monte Generoso. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, attorno alle 22.

La vittima è un 67enne residente a Varese. L’uomo era uscito di casa di mattina per andare a fare un’escursione sui monti del Ticinese partendo da Rovio .

L’allarme ha messo in moto la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Mendrisio, i soccorritori del Sam e della Rega che con l’elicottero sono riusciti a localizzarlo per poi recuperarne il corpo.

Il 67enne è rimasto vittima di una caduta, a circa 1’450 metri di altitudine, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire.

Lo scorso 10 aprile un altro varesino, Michele Molteno di Viggiù aveva perso la vita cadendo in un dirupo sempre sul Monte Generoso nel corso di un’escursione lungo il vecchio sentiero delle guardie.