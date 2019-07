Incidente in superstrada, intervengono 118 e pompieri

Incidente stradale a Lonate Pozzolo, sulla superstrada 336.

(foto d’archivio)

È avvenuto intorno alle 10.45, sulla carreggiata direzione A4-Magenta, appunto all’altezza dello svincolo di Lonate-Busto.

Allertati in 118 e i vigili del fuoco: si tratta di un ribaltamento di un veicolo, senza altri mezzi coinvolti. La persona coinvolta non sarebbe ferita in modo grave.

Il traffico è rallentato: si viaggia solo sulla corsia di sorpasso.