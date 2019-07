Invece che firmare in caserma va a rubare al supermercato

Nelle prime ore di questa mattina i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gallarate hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un uomo di 37 anni, pregiudicato, cittadino marocchino, sottoposto all’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Gallarate.

Tre giorni fa non si era presentato in caserma a firmare, ma si era invece recato al centro commerciale Malpensa Uno dove aveva rubato un televisore.

I militari della Compagnia di Gallarate lo hanno riconosciuto dalle telecamere e lo hanno subito denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per furto aggravato, segnalando inoltre la violazione della misura dell’obbligo di firma. Il Tribunale ha quindi disposto l’aggravamento della pena e la conseguente carcerazione. Nelle prime ore di questa mattina l’uomo è stato rintracciato dalla pattuglia mentre si aggirava in bicicletta per le vie di Gallarate ed è stato tratto in arresto. Ora si trova recluso presso il carcere di Busto Arsizio.