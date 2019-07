La Cgil critica l’autonomia differenziata. “Mette in campo diseguaglianze intollerabili”

«Occorre attendere il testo definitivo, ma per noi è inammissibile ogni ipotesi che metta in discussione la uniformità dei diritti civili e sociali dei cittadini, l’universalità dei principi fondamentali, in particolare per quanto riguarda istituzioni e società».

Parole di Umberto Colombo, segretario generale della Cgil di Varese. «Non è tollerabile – prosegue Colombo – che si possano creare condizioni di disparità che potrebbero aggravare le diseguaglianze. I diritti non possono essere variabili regionali».

Prende la parola anche Giancarlo Ardizzoia, segretario confederale Cgil Varese: «Questo progetto, più che disegnare un nuovo rapporto tra Stato e Regioni, per dare una ‘risposta ai territori’, rischia di disarticolare lo Stato». «Respingiamo ogni progetto che stia all’opposto della solidarietà, dell’uguaglianza, della progressività contributiva – dichiara Ardizzoia -, e come sindacato è da respingere la rottura della contrattazione nazionale ventilata da chi aspira a contratti regionali a partire da sanità e istruzione».