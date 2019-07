Il Mago di Oz arriva in piazza Cairoli

Venerdì 26 luglio alle ore 21.00 la Pro Loco Azzate offre lo spettacolo di burattini per bambini: “Il Mago di Oz” della Compagnia Roggero, con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate e la collaborazione delle “signore della piazza” che prepareranno il rinfresco per i bimbi.

Come ogni anno la tradizionale festa di Sant’ Anna si svolge nella piazza Cairoli, (un tempo piazza Nöeva) vicino alla “Chiesa di S. Anna” (l’oratorio dell’Immacolata Concezione). Della chiesina si hanno notizie tramite gli atti di una visita pastorale fatta ad Azzate dal cardinale Giuseppe Pozzobonelli nel 1755. Un luogo consacrato, di piccole dimensioni, destinato alla preghiera e al culto privato di famiglie. Tradizione vuole che la nobil donna Anna Cottalorda lo facesse aprire al pubblico soltanto il 26 luglio, giorno del suo onomastico. Ancora oggi l’attuale proprietà, Villa Ghiringhelli, prosegue la tradizione.

Alle ore 21.00 in piazza si animeranno le grandi marionette, alternate a pupazzi, della Compagnia Roggero che racconteranno ai bambini la storia di Dorothy che vive in una fattoria del Kansas con gli zii. Un giorno un ciclone colpisce la fattoria sollevandola in aria, e quando il vento si calma, la casa si posa in un paese fatato dove Dorothy incontra strani personaggi e intraprende un viaggio, alla ricerca del Mago di Oz che vive nella Città Smeralda, per riuscire a ritornare a casa.

Ore 21.00 – Piazza Cairoli, Azzate spettacolo di burattini e figura, adatto per bambini dai 4 anni

Ingresso libero e gratuito

