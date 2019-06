Perini: record personale senza pass per i Mondiali

La gioia per il primato personale e la delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali di atletica leggera. Lorenzo Perini è costretto a un verdetto dal volto doppio dopo il meeting svizzero di La Chaux de Fonds, quello in cui Davide Re ha fatto il colpaccio, con il record italiano sui 400 metri sotto alla barriera dei 45” (44”77).

Nei 110 ostacoli invece, il talento di Saronno ha fatto segnare un ottimo 13”47, due centesimi dal proprio record ottenuto a Tarragona nell’estate 2018 nella gara che gli è valso l’oro ai Giochi del Mediterraneo. Ma il crono di Perini è risultato superiore di un solo, maledetto, cent rispetto al minimo richiesto dalla Fidal (la Federazione Italiana di Atletica Leggera) per potersi qualificare ai Mondiali di Doha.

Un traguardo che, curiosamente, è stato già tagliato da Luminosa Bogliolo, altra ostacolista azzurra che è anche la fidanzata di Lorenzo. Il quale, va ricordato, nella finale del meeting ha anche colto un bel secondo posto alle spalle del brasiliano Eduardo de Deus (13”30). Perini compirà 25 anni nel mese di luglio ed è tesserato per l’Aeronautica Militare oltre che per l’Osa Saronno, club nel quale è cresciuto.