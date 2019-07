Torna il weekend del Basket Fun Festival

Anche per quest’estate, il comitato AssoNicK85 organizzerà nelle serate del 12, 13 e 14 luglio (in caso di maltempo tutto rinviato al weekend successivo) la terza edizione del Basket Fun Festival presso il campo da basket di Piazzale Olimpia a Ispra (VA).

L’evento riunirà amanti del basket e della buona musica, sarà infatti organizzato un torneo serale 3vs3 e un minitorneo per i più piccoli, con musica live e la cucina di AssoNicK85 a fare da cornice nei 3 giorni di festa.

Come per il 2018, parte dei proventi verranno destinati all’abbellimento di aree pubbliche del nostro comune, obiettivo che il comitato cerca di portare avanti con costanza e impegno. L’invito a partecipare all’evento è per tutti e l’augurio è quello di regalare qualche serata di allegria e leggerezza nel cuore dell’estate. Per info: assonick85@gmail.com