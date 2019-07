Travolti da un Suv: morto anche Simone, il cuginetto di Alessio

E’ morto anche Simone, l’altro bambino, 12 anni, investito da un Suv lanciato a grande velocità in una stradina del centro storico di Vittoria, in Sicilia.

Il piccolo era ricoverato al Policlinico di Messina: aveva perso le gambe, tranciate nel terribile impatto.

Stamattina (domenica 14 luglio) sono stati celebrati a Vittoria i funerali del cuginetto Alessio, 11 anni, morto anche lui mentre giocava davanti casa: in tantissimi, più di 3 mila, hanno partecipato al dolore della famiglia, sconvolta dalla tragedia.

L’investitore, arrestato dalla polizia per omicidio stradale aggravato, è un 34nne, Rosario Greco, risultato positivo all’assunzione di droga e alcol. La Squadra mobile gli contesta anche la detenzione di oggetti atti a offendere: nel Suv c’erano uno sfollagente telescopico e una mazza da baseball. I passeggeri che erano con lui, e che come l’autista sono fuggiti a piedi dopo l’incidente, si sono presentati volontariamente in Questura spiegando di essere scappati per paura di essere aggrediti. Sono stati denunciati per omissione di soccorso e favoreggiamento. Due di loro hanno precedenti penali. Uno è Angelo Ventura, figlio del capomafia di Vittoria, Giambattista, l’altro è Alfredo Sortino con vari precedenti penali, il terzo è Rosario Fiore.