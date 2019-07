Un nuovo soffiatore in ricordo di Claudio Pecorelli

Sono passati poco più di tre mesi dalla tragica scomparsa di Claudio Pecorelli, 44enne mornaghese deceduto a causa di un infarto mentre era in vacanza a Roma con la famiglia.

Da poco nominato responsabile della protezione civile comunale, Pecorelli si distingueva per l’impegno nei confronti del sociale e della sua comunità, la stessa che sabato 28 luglio lo ha voluto omaggiare.

È sulle note di “Una canzone per te” di Vasco Rossi che, a termine del consueto torneo calcistico di Crugnola, il gruppo giovani ha deciso di donare alla protezione civile un nuovo soffiatore.

«Con questo semplice gesto vogliamo ringraziare e ricordare un grande amico che ha sempre dato il proprio contributo per il benessere della cittadinanza» affermano Alberto Ruffato e Gianluca Tenconi, due degli organizzatori della manifestazione. Alla cerimonia hanno preso parte la moglie Barbara, i volontari del gruppo comunale e i consiglieri Luigi Giotta e Luciano Caruggi oltre che il primo cittadino. Ed è proprio Tamborini a ricordare come Pecorelli, durante la sua attività, sia sempre stato un punto di riferimento per tutte le associazioni comunali; «il dono di questo nuovo soffiatore rientra nell’ottica di aumentare la prevenzione, l’assistenza e l’aiuto alla popolazione».

Ad oggi il gruppo della protezione civile mornaghese consta di una dozzina di componenti, per questo il vicecoordinatore Fabrizio Canfora invita soprattutto i giovani ad avvicinarsi a questa realtà. «Diventare volontario della protezione civile rappresenta la voglia di mettersi in gioco per risolvere le problematiche di chi ci sta vicino» ribadisce il consigliere delegato Luigi Giotta.

Il volontariato è questione di cuore e altruismo, allora il soffiatore diventa quasi un simbolo, come se l’anima di Claudio dovesse continuare sempre a soffiare e ad accompagnare i propri compagni durante l’azione.