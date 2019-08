Acqua potabile razionata a Besozzo

L’amministrazione comunale di Besozzo ha emesso un’ordinanza per vietare l’utilizzo dell’acqua potabile per usi non domestici, dalle 7 alle 22.

Come spiegato dall’ordinanza, il divieto è necessario visto la segnalazione di Alfa Srl, gestore del servizio dell’acquedotto comunale, e relativo “alla necessità di limitare l’utilizzo di acqua potabile”, al fine di evitare possibili situazioni di disagio.

Da martedì 6 agosto, fino al termine della criticità idrica dunque, c’è il divieto di consumo dell’acqua potabile per innaffiare prati, giardini, per il lavaggio domestico dei veicoli a motore, ed il riempimento di piscine, fontane ornamentali e simili ed ogni altro uso diverso da quello domestico.

L’ordinanza resterà in vigore fino a quanto non verrà revocata dall’amministrazione comunale.