Alitalia, primo posto in Europa per puntualità nel 2019

“Nei primi sette mesi del 2018, ci siamo posizionati in cima alla classifica europea delle compagnie più puntuali, e terzi nel mondo”. Lo afferma con una punta d’orgoglio Alitalia, la compagnia di bandiera italiana che, nonostante i problemi cronici che la contraddistinguono da anni, e una trattativa estenuante per la sua cessione, può sfoggiare un dato più che positivo. Peraltro certificato da FlightStats, compagnia americana che si occupa della trasmissione dei dati e leader mondiale nel monitoraggio dei voli in tempo reale.

FlightStats ogni mese pubblica la classifica della puntualità delle principali compagnie mondiali; nei primi sette mesi del 2019, Alitalia si colloca al primo posto in Europa – e al terzo nel mondo – con l’85,3% dei voli atterrati in orario. A luglio la percentuale si è abbassata, complici le giornate di forte maltempo e il trasferimento di voli da Linate a Malpensa per il progetto bridge, ma ha ottenuto un buon 77.6% (terzo posto in Europa).

La puntualità di Alitalia è cresciuta dello 0,2% dei primi sette mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’indice di puntualità – pari al 75,3% – è stato superiore di 2,3 punti percentuali rispetto alla media mondiale del 71,8%.

Ma come si effettuano le rilevazioni? FlightStats monitora, per ogni compagnia, la quasi totalità dei voli con la metodologia ‘A14’: se l’aereo atterra entro 14 minuti dall’orario di arrivo indicato, è considerato puntuale.