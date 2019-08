Buona la prima per le Azzurre, Bergamaschi sfiora il gol

(Foto Twitter – Nazionale Femminile di Calcio)

Partita difficile e per nulla scontata quella andata in scena nel pomeriggio di venerdì 29 agosto, sul campo casalingo di Israele, valida come prima giornata di qualificazione agli Europei femminili del 2021.

Le Azzurre vincono per 3-2 grazie alle reti di Girelli, Bartoli e Giacinti, e nonostante i due gol subiti da Good e Awad – che certamente non giovano alle statistiche di differenza reti – portano a casa un risultato molto importante in vista del lungo percorso di qualificazione agli Europei.

Solita prova di velocità sulla fascia per Valentina Bergamaschi, che ha partecipato alla vittoria delle Azzurre sfiorando anche il gol a tu per tu con il portiere israeliano.

I 90 minuti in campo concessi dal CT Bertolini le permettono di mettere a punto la fase di rodaggio in vista della prossima partita contro la Georgia (martedì 3 settembre ore 14.15 italiane) e in previsione dell’inizio del campionato.