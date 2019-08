Dimagrire: oggi puoi farlo grazie alla dieta personalizzata

Sono molte le persone che necessitano di perdere qualche chilo di peso. Spesso però vengono indirizzate verso le classiche diete preconfezionate, che ormai tutti conoscono. Si tagliano alcuni alimenti, si cambiano le preparazioni seguendo ricette light, si calcolano le calorie alla perfezione, si consumano meno carboidrati e meno grassi. I risultati però non sono sempre quelli che ci vengono proposti all’inizio della dieta; anzi, c’è addirittura chi non dimagrisce affatto, nonostante le fatiche e le privazioni. Da numerose ricerche appare infatti chiaro che ognuno di noi ha necessità profondamente diverse, solo grazie a un regime dietetico del tutto personalizzato, come quello che puoi trovare qui https://www.latuadietapersonalizzata.it/, è possibile perdere peso realmente.

Il concetto di dieta personalizzata

Non si può ragionare considerando che ogni adulto abbia dei bisogni alimentari prefissati, precisi e identici per ognuno. Sono diverse infatti le variabili che portano ad uno specifico consumo di calorie e di macro e micro nutrienti. Nonostante questo sono moltissimi ancora oggi coloro che si sottopongono a diete “standard”, che si basano sulle medie dei consumi e delle necessità di un soggetto adulto. Il concetto di dieta personalizzata si allontana in modo preciso da questa concezione, che considera ogni essere vivente come uguale alla media della popolazione di uno Stato o di una particolare zona della terra. Il concetto è semplice, il consumo di calorie si basa sul funzionamento del nostro organismo, ma non solo. Ognuno di noi infatti ha specifiche necessità, svolge un lavoro che lo porta a consumare più o meno calorie, pratica una o più attività sportive per un particolare tempo ogni settimana.

Preparare una dieta personalizzata

Quando si decide di perdere peso è importante non solo cominciare una dieta, ma anche valutare alcune brutte abitudini su cui ci si sta fossilizzando, spesso da diversi mesi se non anni. Solitamente chi è in sovrappeso per cause non imputabili ad una patologia ha accumulato il grasso in eccesso nel corso del tempo. Questa considerazione ci deve far capire che non è possibile perdere varie decine di chili in pochi giorni: per la dieta è bene prevedere un corretto lasso di tempo. Conviene quindi rivolgersi ad un professionista del settore, che sia in grado di consigliarci cosa mangiare, ma anche come associare i vari alimenti e quali siano le rinunce che conviene fare, perché portano a maggiori benefici.

Massa magra e massa magra

Chi segue diete ipocaloriche improvvisate, o quelle che si trovano a volte su alcune riviste, spesso si trova a perdere molto peso in tempi brevissimi. In buona parte dei casi questo peso è dovuto non solo alla perdita del grasso, ma anche di parte della muscolatura e dell’acqua contenuta nel nostro corpo. Al termine di questo tipo di diete si recuperano i chili persi in tempi brevissimi. Solo una dieta su misura, costruita sulle nostre abitudini quotidiane, ci permette di perdere il grasso in eccesso, in modo naturale e senza il rischio di recuperarlo in breve tempo. Contemporaneamente ci consente di aumentare la massa magra, portando ad un aumento delle calorie bruciate quotidianamente.