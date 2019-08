Dopo la frana resta chiusa la provinciale in Valfurva

Resta chiusa dopo la frana di ieri mattina, la Sp 29 in Valfurva.

Il masso di 90 metri cubi staccatosi dalla frana del Ruinon e rotolato a valle ha invaso e danneggiato la carreggiata e le strutture di protezione e non è ancora stato reso noto quando la circolazione potrà essere ripristinata. Per il momento la strada tra Sant’Antonio Valfurva e Santa Caterina Valfurva rimane chiusa al traffico.

Come indicato da Valtellina Turismo, al momento la località di Santa Caterina è raggiungibile attraverso il passo del Gavia dal versante di Brescia.

Il Comune di Valfurva ha predisposto inoltre alcune navette sulla strada di emergenza esclusivamente per i dipendenti e lavoratori ed il transito è esclusivamente per residenti muniti di mezzo 4×4.