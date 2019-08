La gigantesca spedizione di macchinari da Malpensa

Quando si parla di aeroporti, si ricorda il traffico passeggeri – i viaggiatori business, i turisti mordi-e-fuggi, i danarosi cinesi o arabi – ma si dimentica la componente Cargo.

È una realtà consolidata e in crescita a Malpensa, di certo il maggior scalo d’Italia per le merci, anche per inevitabile collocazione nel cuore dell’area più produttiva d’Italia.

Dal farmaceutico al tecnologico all’agroalimentare, da qui passa molto dell’export lombardo e italiano, come ricordavano anche i dati di Emirates e Cargolux.

L’ultima spedizione, curiosa e molto significativa per la mole, è quella di due grossi impianti General Electric imbarcati per la Cina su un volo Cargolux l’1 agosto, a cura di Thruex, società di trasporti e spedizioni internazionali con sede italiana a Vignate nell’Est Milano (foto AircargoItaly).

