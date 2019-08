Martina Ferrario, una bustocca vince lo Scudetto Under 19 di beach volley

Una grande vittoria per la bustocca Martina Ferrario, che ha conquistato a Caorle il titolo italiano di beach volley per la categoria under 19.

La giovane bustocca, assieme a Erika Ditta di Roma, entrambe classe 2001 hanno saputo far fronte alle problematiche relative alla distanza ponendo l’obbiettivo scudetto davanti a ogni ostacolo e difficoltà. Non solo, Erika ha affrontato anche gli esami di maturità, dovendo così saltare alcune tappe del campionato italiano tra giugno e luglio.

Nelle finali nazionali di Caorle sono entrate nel tabellone under 19 come coppia numero 13. Le finali nazionali sono andate in crescendo partita dopo partita. In semifinale la coppia bustocca-romana ha avuto la meglio sulla coppia del Club Italia per 2-0, vendicando la battuta d’arresto del giorno prima.

In finale, contro la coppia di punta della Jba Jesolo Monaco-Rizzo, Martina ed Erika hanno perso il primo set, reagendo veemente nel secondo set e conquistando il tiebreak 15-7 laureandosi campioni d’Italia under 19.

Terminata al meglio questa stagione, il pensiero va al 2020 con l’idea di partecipare al campionato italiano assoluto.

Nella stagione indoor, Martina Ferrario vestirà la maglia di Romagnano Sesia in B2.