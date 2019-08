L’agenzia di viaggi “salta”, vacanzieri bloccati

Da un giorno all’altro si sono dileguati tutti. Nelle sedi di Mondo Vacanze a Gallarate e Somma Lombardo non c’è nessuno, solo un foglio che avverte dello stop all’attività: i vacanzieri rimasti per strada sono decine.

Poco più che telegrafica la comunicazione della agenzia di viaggi: “A causa di mancanza di disponibilità finanziaria ci vediamo costretti ad avvalerci del fondo di garanzia per i clienti che hanno prenotato presso le nostre agenzie”. Segue un testo con le indicazioni per rivolgersi al fondo di garanzia, secondo le norme del Codice del Turismo del 2011.

Qualche sfortunato viaggiatore si affaccia alle sedi fisiche, molti di più sono attaccati al telefono, per cercare di capire come districarsi nella vicenda, salvare le vacanze o (obbiettivo più limitato e realistico) recuperare i soldi. Peccato che nelle varie sedi di Mondo Vacanze i telefoni squillino sempre a vuoto.

C’era chi aveva prenotato il viaggio di nozze, chi ha pagato una vacanza per l’autunno, chi doveva partire in questi giorni. «Era la prima volta che prenotavo con Mondo Vacanze, è stata un’esperienza tragica», spiega la mamma di una delle vittime del crac. La figlia doveva partire lunedì mattina, ancora giovedì ha ottenuto garanzie, ma nel pomeriggio di venerdì è arrivata la doccia fredda: «Ci ha chiamato la Sette Mari (tour operator della vanza) alle 16.30, dicendo che non avevano ricevuto niente da Mondo Vacanze, ma noi avevamo pagato».

«Mia figlia è riuscita a partire comunque: Sette Mari ci è venuta incontro, abbiamo versato 1200 aggiuntivi, 600 euro a testa: una settimana a Djerba è costata 2747 euro . Ma era la sua prima vacanza dopo un anno di ferie, l’abbiamo aiutata». Sono comunque tanti i viaggiatori che, di fronte al crac, si sono rivolti ai carabinieri, a Somma Lombardo e Gallarate (l’agenzia ha poi sede centrale a Lentate sul Seveso e Lecco).

Sono almeno una dozzina le denunce querele già presentate. L’ipotesi è di appropriazione indebita, ma non è detto che emergano ipotesi più pesanti. La competenza territoriale, in ogni caso, dovrebbe essere della Procura di Monza, nei cui confini rientra Lentate sul Seveso, sede centrale dell’agenzia.