Mondo Vacanze, il fondo di garanzia viene in aiuto (ma con riserva)

Non una bella estate, per chi doveva partire con Mondo Vacanze, la agenzia di viaggi finita nei guai per difficoltà finanziarie. C’è chi è partito mettendoci altre centinaia di euro e c’è anche chi riesce a partire ora, “riprotetto” da Garanzia Viaggi, il fondo di garanzia a cui Mondo Vacanze aveva aderito.

Il fondo è previsto dal 2016, come “paracadute” per evitare danni ai clienti. L’adesione è obbligatoria, ma poi per accedere al fondo ci sono regole precise (ci torniamo). Garanzia Viaggi ha messo in bella evidenza di essere “fin da subito a disposizione per valutare nel miglior modo possibile le esigenze di Coloro che hanno subito il danno” da Mondo Vacanze. E appunto in quest’ottica c’è da registrare che qualche viaggiatore sta partendo lo stesso, aiutato appunto dal fondo.

Garanzia Viaggi, però, non nasconde che c’è una zona grigia da chiarire.

“E’ doveroso infine porre un’evidenza sulla gestione ed etica della Mondo Vacanze Snc: stante quanto affermato su alcune testate giornalistiche e dalle analisi effettuate, Garanzia Viaggi ritiene che la condotta tenuta presenti dei profili di criticità che saranno puntualmente approfonditi nei prossimi giorni anche al fine di accertare l’effettivo stato d’insolvenza dell’imprenditore (condizione necessaria per l’ottenimento del rimborso ai sensi della normativa vigente). I quattro punti vendita ascrivibili alla società (Lentate sul Seveso, Lecco, Gallarate e Somma Lombardo, ndr) hanno continuato ad esercitare una “normale” attività al pubblico nella piena consapevolezza di una compromessa situazione finanziaria ed una chiusura ormai prossima. Tale consapevolezza derivava probabilmente dall’erroneo ed inammissibile convincimento che un Fondo di Garanzia costituisca una sorta di ‘salvagente’ per attività gestite in maniera intenzionalmente antieconomica”.

Più esplicito ancora è stato Gianni Rebecchi, presidente del fondo, che ha detto: «I nostri studi legali stanno valutando anche la posizione dell’agenzia Mondo vacanze, che attualmente non ci risulta né fallita né in liquidazione. Stiamo valutando la correttezza della condotta posta in essere dall’amministrazione».

Va ricordato che sono decine le denunce (fin dai primi giorni) presentate ai carabinieri competenti per le diverse località in cui aveva sede Mondo Vacanze.