MV Agusta tradita dal caldo: i due piloti fuori dai punti

Qualifiche migliori del solito, ma zero punti al termine della gara: non ha avuto esito positivo il Gran Premio di Silverstone per il team Forward Racing che mette in pista due MV Agusta nella categoria Moto2 del Motomondiale.

Manzi e Aegerter, infatti, hanno sfiorato le prime 15 posizioni ma non sono riusciti a muovere la classifica: un peccato se si considera l’intero weekend britannico, in cui i piloti del team italo-svizzero hanno ottenuto buoni risultati nelle prove – le migliori in stagione – e un costante progresso anche a livello di velocità di punta.

La gara di Manzi, partito in 17a posizione, è stata però intralciata da un inconveniente tecnico legato al surriscaldamento del motore, un guaio che non ha permesso al pilota romagnolo di sfruttare a pieno le qualità della F2 della Schiranna e lo ha costretto a piazzarsi proprio nella “casella” di partenza nella gara vinta dallo spagnolo Augusto Fernandez sulla Kalex del team Flexbox. Lo svizzero Aegerter si è invece classificato immediatamente alle spalle del compagno di scuderia, 18°: anche per lui qualche miglioramento in senso generale ma anche qualche fatica nel trovare il feeling giusto tra moto e condizioni della pista.

«La gara è stata sicuramente un po’ al di sotto delle nostre aspettative – ammette la team manager Milena Koerner – La giornata era iniziata molto bene con un 12º e un 13º posto nel warm up e, dopo le prove, questi erano sicuramente risultati che pensavamo potessero essere alla nostra portata. Purtroppo con le temperature molto calde di oggi la nostra moto ha sofferto un po’ di più del previsto e questo è un aspetto che già avevamo riscontrato in altre occasioni. Su questo fatto dovremo sicuramente migliorare perché nei prossimi appuntamenti a Misano, Aragon, Thailandia e Malaysia, ci aspettiamo altre situazioni con temperature elevate. Ora ci sposteremo in Italia, dove ci aspettano due settimane molto impegnative in preparazione della nostra gara di casa, dove vorremmo finalmente tornare nella zona punti. Sapevamo che sarebbe stato un anno di apprendistato e comunque anche il distacco dai primi è contenuto e di conseguenza fa ben sperare».