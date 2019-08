Nuova scuola materna di Rovera, l’assessore Feleppa: “Sarà pronto per gennaio”

Doveva aprire per l’anno scolastico 2018-2019, invece la nuova scuola materna di Rovera non vedrà al suo interno i piccoli alunni ancora per qualche mese.

Dall’inizio dei lavori del maggio 2016 sono stati tanti gli intoppi che si sono susseguiti e che hanno rallentato di molti mesi l’iniziale previsione di apertura della struttura comunale.

A fare il punto sullo stato dei lavori riguardo alla nuova struttura comunale è l’assessore ai lavori pubblici Davide Feleppa, in un’intervista video a Malnate.org.

L’assessore spiega: «La situazione attuale: i lavori sono finiti, nel senso che la struttura è pronta ma l’anno scolastico che sta per iniziare non vedrà l’inaugurazione della scuola. Siamo d’accordo però che la consegna della scuola verrà dopo le feste di Natale, ad inizio 2020».

«La scuola è terminata – prosegue Feleppa -, ci sono solo incombenze dal punto di vista di allacci e utenze, oltre al collaudo dei vigili del fuoco. Manca una tettoia all’ingresso e delle scale all’interno delle aule per dei soppalchi. Tra qualche settimana partirà il bando per gli arredi. Le cose stanno andando secondo i tempi e non intravediamo grossi problemi per la possibile inaugurazione di gennaio».

«Sarà interessante – conclude l’assessore ai lavori pubblici – capire la destinazione d’uso della vecchia scuola, che si libera per altre iniziative. L’amministrazione vuole aprirsi alla cittadinanza per scegliere la soluzione migliore. Potrebbe essere destinata ad associazioni oppure per l’università della terza età. Vedremo in base alle esigenze di tutti».

L’intervista: