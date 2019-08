Ritorna il “Quaderno sospeso” per il materiale scolastico

Dopo il successo dello scorso anno ritorna a Lonate Pozzolo il “Quaderno sospeso“, l’iniziativa ideata dall’assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con le con le cartolerie l’Abecedario (di via Matteotti, 1), Edicola di Roberto Garofalo (di via Madona, 1) e Edicola da Limba (di via Roma, 2), per tutte le famiglie in difficoltà nell’acquisto dei materiali scolastici.

Si tratta della possibilità, per chi acquista, di lasciare un buono spesa “sospeso” (anche modesti, da 1, 2, 5 e 10 euro) alle cartolerie locali che aderiscono al progetto destinato ai meno abbienti.

I buoni spesa verranno ritirati dai volontari dell’associazione Kay La, che li distribuiranno ai nuclei familiari con figli in età scolare. Si potrà acquistare la cartoleria scolastica nelle cartolerie dove è stato versato il buono spesa.